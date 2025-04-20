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ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بالظواهر الجوية

09:17 م الأحد 20 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر غدا الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تسجل على شمال الصعيد 36 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.

كما توجد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

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