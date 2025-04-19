محافظ القاهرة: جميع أبناء الوطن ينعمون بالوحدة والسلام تحت قيادة السيسي

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.

وقدم محافظ القاهرة، تهنئته بالعيد، داعيًا أن الله عزل وجل أن يُعيد المناسبات السعيدة على مصر مسلميها ومسيحيها.

وأضاف محافظ القاهرة، أن جميع أبناء الوطن ينعمون بالوحدة والسلام والألفة تحت قيادة حكيمة تسعى دائمًا لإرساء مبادئ المحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الله على مصر السلام والمحبة والازدهار.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن وحدة نسيج الشعب المصري متأصلة منذ القدم ولا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

شهد الاحتفال، حضور عدد من الوزراء والمحافظين ونواب محافظ القاهرة للمناطق الأربع، وشخصيات عامة ورجال دولة.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأقباط بأعياد القيامة.

كما طالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، وشدد على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

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