بالصور.. ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي "جسر الصداقة"

كتب- محمد سامي:

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي "جسر الصداقة"، والذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

اشتمل التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية مشتركة وتنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية بالإضافة إلى تنفيذ تمارين للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية، والتدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش وأعمال البحث والإنقاذ بالبحر، كما تم تنفيذ العديد من محاضرات الإخلاء الطبي والإسعافات الأولية ومجابهة التهديدات الغير نمطية والأمن السيبراني.

كما نفذت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والروسية عدد من الأنشطة المشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية وقدرة على التعامل مع جميع المواقف التكتيكية الطارئة بنجاح.

يأتي تدريب "جسر الصداقة" امتدادًا لسلسة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار.