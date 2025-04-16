الأعلى للثقافة يناقش دور الدراما فى تشكيل قيم النشء والشباب

كتب- محمد شاكر:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور أشرف العزازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبإشراف الدكتورة منى الحديدى أستاذ علم الاجتماع ومقرر لجنة الشباب، مائدة مستديرة بعنوان "الدراما ودورها فى تشكيل قيم النشء والشباب".

تنظم الندوة لجنة الشباب بالتعاون مع مبادرة ألف كاتب، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 17 أبريل الجاري، في تمام السادسة مساء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتدير المائدة الدكتورة منى الحديدى أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان مقرر اللجنة، والمشاركون هم: الإعلامي الدكتور حسين حسنى الإعلامي والمذيع بقناة الغد نائب مقرر لجنة الشباب، الدكتورة حنان جنيد العميد الأسبق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتورة دينا فاروق أبو اليزيد عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، سمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص، شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي للشركة المتحدة، الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الدكتورة عبير حلمى رئيس مجلس إدارة شركة هارموني توب إيجيبت للإنتاج الفنى عضو لجنة الشباب.

إلى جانب الدكتورة غادة حلمى مدير تحرير دورية دراسات حقوق الإنسان بالهيئة العامة للإستعلامات، محمود حجاج مؤسس مبادرة ألف كاتب ومستشار إعلامى، مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن، الدكتورة نانسي إبراهيم مدرس بكلية الآداب جامعة قناة السويس عضو لجنة الشباب، نهى حمزة الإعلامية القديرة، هشام سليمان رئيس شبكة dmc الأسبق نائب رئيس الشركة المتحدة سابقًا، الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا عضو لجنة التظلمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وائل إحسان مخرج سينمائى ودراما.





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