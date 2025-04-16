رئيس هيئة قناة السويس: أدرنا أزمة جنوح سفينة إيفرجرين بكفاءة عالية

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن الجهود التي صاحبت عملية تعويم سفينة «إيفر جيفن» التي تعرض للجنوح قبل أربع سنوات، وتمت بمرونة وكفاءة عالية، موضحًا أن إدارة الهيئة وضعت خطة مسبقة لتسيير المرور الملاحي بمجرد فتح المجرى، ونجحت في عبور 105 سفن في أول يوم فقط، في وقت قياسي.

وأكد ربيع، خلال حواره مع الإعلامية حور محمد على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرشدين والعاملين في الهيئة قدموا مجهودًا جبارًا، إذ عملوا على مدار 24 ساعة لعدة أيام حتى تم عبور 422 سفينة كانت مصطفة على جانبي القناة.

وأوضح ربيع أن التحدي الحقيقي لم يكن فقط في إنقاذ السفينة، بل في إدارة الأزمة بعدها، قائلاً: «كنا مجهزين جداول دقيقة للمرشدين، ومواعيد التحرك، ومواقع الإرشاد والعربات، وطبقنا الخطة فورًا بعد النجاح في تعويم السفينة».

وفي سياق متصل، أعلن ربيع عن افتتاح عدد من المشروعات الجديدة، على رأسها مصنع «البنتونات»، الذي يُنتج الأرصفة العائمة لليخوت بتكلفة أقل بنسبة 40% من المستورد، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي.

كما تحدث عن «مركز الإبداع والتميز»، الذي يُعد أول مركز تدريب متكامل تابع للهيئة، ويهدف إلى تدريب المهندسين والقباطنة والعاملين بالتعاون مع شركات عالمية مثل «سيمونز» و«ميرسك»، ليكون بوابة لصقل الكفاءات ورفع كفاءة الأداء في القناة.

واختتم بأن قناة السويس لا تتوقف عند الماضي، بل تخطط للمستقبل، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية والبشرية مستمر، لضمان بقاء القناة ممرًا ملاحيًا استثنائيًا للعالم كله.

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