وزير البترول يبحث مع سفير أذربيجان فرص التعاون استراتيجي بين البلدين

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان فرص إقامة تعاون استراتيجي مشترك بين مصر وأذربيجان في مجال البترول والغاز، كما تم استعراض الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لتفعيل هذا التعاون وتبادل الخبرات بينهما بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من الشراكة الاقتصادية.

وأعرب بدوي في بداية اللقاء عن تطلع مصر إلى فتح آفاق التعاون مع أذربيجان في مجالات الطاقة والبترول والغاز، مؤكداً على أهمية البناء على قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين واستثمار الدعم الكامل من القيادة السياسية في البلدين لتعزيز هذا التعاون.

كما أعرب بدوي عن ترحيبه ببحث فرص التعاون مع مؤسسة "سوكار" الأذربيجانية، مشيداً بمكانتها كواحدة من الشركات ذات الخبرات الكبيرة والمتنوعة فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، ومؤكدًا على اهتمام قطاع البترول المصري بفتح فرص التعاون والشراكة مع المؤسسة وفق استراتيجية طويلة المدى في إطار المحور السادس من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية الذى يهتم بدفع التعاون الإقليمى، واستكشاف إمكانيات الشراكة المستقبلية في مشروعات تخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وشهد اللقاء استعراض أولويات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن استراتيجيتها الحالية، والفرص المتاحة للتعاون في ضوء هذه الأولويات.

كما شهد اللقاء استعراض فرص التعاون والاستثمار المتاحة في قطاع البترول المصري، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز وإمكانية التعاون في هذا الصدد بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة سوكار، كما تم القاء الضوء على فرص الاستثمار في مجال تنمية الحقول المتقادمة لزيادة الإنتاج.

ومن جانبه أكد سفير أذربيجان بالقاهرة الدكتور الخان بولوخوف أن العلاقات السياسية الوطيدة بين البلدين تدعم بقوة تنمية وازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية و ان أذربيجان منذ زيارة فخامة الرئيس السيسى لباكو في عام 2023 قد بدأت في العمل على توسيع افاق التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مصر في مختلف المجالات.

مؤكداً أنهم متحمسون للتعاون في قطاع الطاقة وللمضى قدماً في خطوات عملية سريعة بشأنه، لافتاً إلى أهمية بحث التعاون فى الطاقة المتجددة والخضراء والذى يأتي ضمن أولويات الجانب الاذربيجانى ومؤسسة سوكار .

وأكد بدوي على أهمية التعاون في مجال الطاقة الخضراء الذى بدأ قطاع البترول في تنفيذ مشروعات هامة فيه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مؤكداً أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الشركة القابضة ومؤسسة سوكار في هذا الصدد.

ووجه السفير الاذربيجانى الدعوة لكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لحضور مؤتمر البترول والغاز في العاصمة الأذربيجانية باكو مطلع يونيه المقبل.

ومن جانبه، إستعرض زاءور حسنوف، مدير تنمية الأعمال بمؤسسة "سوكار" الحكومية الأذربيجانية للبترول والغاز اهم مجالات التعاون التي يمكن البدء فيها خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها البحث والاستكشاف للبترول والغاز في ظل الخبرات الأذربيجانية الكبيرة بمؤسسة سوكار والفرص المتميزة التي تزخر بها مصر في هذا المجال ، بالإضافة الى إمكانية التركيز على تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين لتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج ، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات السلامة والصحة المهنية وأيضا التعاون في تطبيق حلول جديدة تسهم في كفاءة استخدام الطاقة والموارد، مبديا استعداد مؤسسة سوكار لاستقبال فرق العمل المصرية في أذربيجان لتبادل الخبرات بشكل عملى .

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فرق عمل تعقد اجتماعات مشتركة الفترة المقبلة للعمل بوتيرة سريعة على وضع آليات التعاون بما يتماشى مع استراتيجيات عمل الجانبين والامكانيات الموجودة.