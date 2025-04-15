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بالصور.. جامعة الأزهر تناقش رسالة "دكتوراه" لباحثة متوفاة

01:18 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه لباحثة متوفاة (2)
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    جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه لباحثة متوفاة (4)
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    جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه لباحثة متوفاة (3)
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    جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه لباحثة متوفاة (1)
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمد معروف:

انطلقت ظهر الثلاثاء، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بمدينة نصر، مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة هانم محمود أبو اليزيد محمد أبو العزم، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، والتي توفيت في شهر يناير الماضي.

وقال الدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، إن الموافقة على مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة هانم محمود بالرغم من وفاتها، سببه يعود إلى رغبة الجامعة في تكريمها بعد وفاتها وكنوع من تطييب خاطر أسرتها، وكذلك عدم السطو على رسالتها.

وأضاف فكري في تصريحات لمصراوي، أنه نوقشت قبل ذلك رسالة دكتوراة لباحثة متوفاة بفرع جامعة الأزهر بالزقازيق، كنوع من إعطاء الباحثين حقهم وتكريما لهم بعد وفاتهما ومحاولة لإدخال السرور على الأهل.

ews_egypt/details/2025/4/15/2771069

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رسالة دكتوراه جامعة الأزهر باحثة متوفاة
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