"اتصالات النواب" توصي بعدم إغلاق أي منافذ تابعة لمبيعات للمصرية للاتصالات

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا مهمًا بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد نصر.

وأكد النائب أحمد بدوي، أن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات، منها زيادة تحسين خدمات الإنترنت، وحصر باقي المناطق والمدن والقرى التي لم يصلها خدمات كابلات الألياف الضوئية وكبائن التليفونات وعمل إحلال كامل الكوابل النحاسية خاصة وان الانترنت اصبح مرفق أساسي للأسرة المصرية.

وأضاف بدوي، أن توصيات اللجنة شددت على عدم إغلاق أي منافذ تابعة للمبيعات بالسنترالات وتشغيل جميع السنترالات، وبزيادة عدد المنافذ والسيارات المتنقلة لتقديم خدمات شركة "We" للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بأنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مدارس "We" وهي أحد أهم المدارس التكنولوجية التطبيقية لقبول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية.



من جانبه أكد المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، على أن الشركة المصرية للاتصالات لديها نفس المشكلات التي تواجه شركات الاتصالات ونفس التحديات ونحن هنا بنحاول نسمع لبعض وهذه فرصه نسمع المشاكل من الجمهور نسمع من طرق وقنوات مختلفة.

وأشار "نصر"، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد الإعلان عن نظام جديد وطفرة جديدة في الخدمات المقدمة للجمهور وهي إمكانية التعاقد المباشر على الخدمة من خلال الموقع أو الأبلكيشن دون اللجوء للذهاب إلى مقر الشركة او مركز المبيعات، خاصة انه لدينا الآن سهولة في الحصول على الخدمات وسهولة في سداد الفواتير.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، لدينا أكثر من 1500 مركز خدمه مبيعات ونحن أكبر شركه لديها عمالة بقوام 30 ألف موظف و30 ألفًا من خلال التعاقدات ومحتاجين المزيد من خلال التدريب وغيرة.