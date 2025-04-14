محافظ القاهرة يبحث مع سفير أذربيجان تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون

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بحث الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، مع السفير إلخان بولوخ أوغلو بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، سبل تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين القاهرة، ومدينة باكو والتي تم توقيعها في يونيو 2024 على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأذرية بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة - خلال اللقاء - على عمق العلاقات التى تربط البلدين مصر وأذربيجان والتي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي زار باكو عام 2023، ودشن خلالها مسارًا جديدًا للعلاقات بين البلدين يقوم على الشراكة الإستراتيجية، والتعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والتجارية، والسياسية، والثقافية، والعلمية.