المخطئ يُحاسب.. محمود فوزي: الحكومة ملتزمة بتوصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.

جاء ذلك خلال كلمة فوزي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

وقال وزير الشؤون النيابية، في تعقيبه على مناقشات النواب، إن مصر دولة كبيرة وبها مؤسسات عريقة وراسخة، والدستور رسم حدود العلاقة بين تلك المؤسسات، بشكل متوازن، مستعرضًا أهمية إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة، وما شهدته القاعة من مناقشات بها اتفاق واختلاف وإيجابيات وسلبيات؛ ما يعني أن القاعة تكفل حرية الرأي والتعبير.

وأضاف فوزي أن الحكومة تتفق مع كل الآراء، إيجابي وسلبي؛ ولكن تختلف مع ما يخالف الأعراف والتقاليد البرلمانية.

وأوضح فوزي، بشأن ملاحظات النواب على الحساب الختامي، أنها تشكل منهج عمل للحكومة، وأن هناك مبدأ لدى الحكومة بأن المخطئ يُحاسب، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر كتابًا دوريًّا يلزم بمحاسبة عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع وزير الشؤون النيابية: نحن نعيش وقتًا دقيقًا، والموضوعية مطلوبة؛ ولدينا إيجابيات عديدة بشهادة الجميع، ومن الإنصاف الإشارة إلى هذه الإيجابيات.

وأضاف فوزي: من الطبيعي أن تختلف أرقام الموازنة بعد تغيير سعر الصرف؛ مما تسبب في زيادة حجم المديونية، متابعًا: نعترف بأن لدينا سلبيات، وهي نتيجة تحملنا المسؤولية، ونواجهها بشجاعة وإصرار، ونقبل الرأي الآخر.

وتابع وزير الشؤون النيابية: وهنا أشير إلى تقديري لموقف الأغلبية البرلمانية التي لم يمنعها تأييدها للحكومة من إبراز الملاحظات والسلبيات في الحساب الختامي، ونعدها بجدية تنفيذها تلك الملاحظات والتوصيات.

ووجه الوزير الشكر إلى النواب، قائلًا: المزايدة سهلة؛ لكن التحلي بالموضوعية هو الأصعب والأكثر استدامة.

واختتم فوزي كلمته بتوجيه الشكر إلى المنصة على الممارسة الديمقراطية الراقية في إدارة الجلسة، معلنًا التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات.