أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الحرارة على القاهرة الكبرى 25 درجة، و20 درجة على السواحل الشمالية و25 درجة على شمال الصعيد و28 على جنوب الصعيد.

وتابعت: "تصل الحرارة الصغرى بين 13 و15 درجة على أغلب المناطق.

كما توقعت فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

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