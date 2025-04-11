محافظ البحيرة: إجراءات صارمة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

كتب- حسن مرسي:

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن تفعيل إجراءات صارمة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للنقل العام، التي جاءت استجابة للارتفاع الأخير في أسعار المحروقات.

وفي تصريحات لها عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة بدأت منذ ليلة الخميس في متابعة تنفيذ الأسعار المحدثة، مع جولات تفتيش مكثفة على محطات الوقود للتأكد من وفرة المواد البترولية ومنع أي محاولات لاحتجازها عن المواطنين.

وأكدت عازر أن المحافظة اتخذت خطوات عملية لتسهيل التعرف على التعريفة الجديدة، من خلال تعليق لافتات توضيحية في مواقف المواصلات تشمل أسعار كل مسار، ووضع ملصقات على المركبات، إلى جانب الإعلان عن التفاصيل عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت، لتوفير بيئة شفافة ومريحة للجميع.

وأضافت أن السلطات لن تتهاون مع أي تجاوزات، سواء في التلاعب بالأسعار أو تعديل خطوط السير، مؤكدة أن هناك عقوبات رادعة تنتظر المخالفين.

تابع كل ما يخص أسعار البنزين وتأثيراتها في تغطية خاصة (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

أسعار البنزين الجديدة.. الأسباب والتأثيرات وتعريفات الموصلات بجميع المحافظات -(تغطية خاصة)

تأكيدًا لمصراوي.. محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض