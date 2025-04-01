الأرصاد تصدر تحذيرًا بشأن طقس الساعات المقبلة.. وتوجه نصائح لمرضى الحساسية

كتب- عمرو صالح:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، إن صور الأقمار الصناعية أشارت إلى وجود نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وطالبت الهيئة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 26 درجة

الصغرى 16

الإسكندرية

العظمى 24

الصغرى 16

مطروح

العظمى 23 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 17

قنا

العظمى 40 درجة

الصغرى 19

أسوان

العظمى 40 درجة

الصغرى 20 درجة

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