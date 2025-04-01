مشروع متكامل لتحديث النقل النهري.. موانئ جديدة وأنظمة ذكية

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، عن خطتها الطموحة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل باعتباره أكبر شريان مائي في أفريقيا، والذي يمتد داخل مصر بطول يصل إلى 3126 كيلومترًا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير شامل لكافة قطاعات النقل في مصر، ومنها قطاع النقل النهري.

إجراءات تطوير قطاع النقل النهري

إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي ينظم عمل الهيئة العامة للنقل النهري، بهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل تحت إشراف الهيئة، ما يسهل إجراءات الاستثمار ويساهم في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة

تتضمن الخطة إنشاء موانئ نهرية حديثة لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات، فضلًا عن تسهيل حركة الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وتتنوع هذه الموانئ بين موانئ عامة وأخرى متخصصة وفق نوعية البضائع المنقولة، مما يساهم في تحسين كفاءة عمليات الشحن والتفريغ.

تطوير وصيانة الأهوسة الملاحية

تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الري على تطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق سيولة في حركة العبور، مع تشغيلها على مدار الساعة لتقليل فترات الانتظار.

تطهير وتكريك المجاري الملاحية

يجري العمل على تطهير وصيانة المجرى الملاحي لضمان مسارات آمنة للمراكب والبواخر السياحية، إلى جانب تعزيز دور النقل النهري في التجارة الداخلية ونقل البضائع.

تطبيق أنظمة الملاحة الذكية

تعاونت وزارة النقل مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة "خدمات معلومات النهر" (River Information Services)، التي توفر خرائط إلكترونية تحدد المسارات الآمنة للوحدات النهرية داخل نهر النيل، مع إمكانية تبادل المعلومات ومراقبة الوحدات لضمان سلامة التشغيل.

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في النقل النهري

دعت الوزارة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة النقل، الشركات العاملة في هذا المجال للاستثمار في النقل النهري، نظرًا لمزاياه الاقتصادية والبيئية، وأبرزها:

تقليل تكلفة صيانة الطرق من خلال تقليل الاعتماد على النقل البري.

خفض تكاليف النقل، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة نقل بري.

الحد من التلوث الهوائي والضوضائي الناتج عن وسائل النقل البري.

تقليل نسبة الحوادث المرورية التي يسببها النقل البري.

وأكدت الوزارة أن النقل النهري يتكامل مع منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يتيح ربط البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يسهل حركة التجارة ويدعم المستثمرين ورجال الأعمال.

فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص

فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص من خلال إنشاء وحدات نهرية حديثة متخصصة، مثل:

سفن نقل المواد البترولية وفق المعايير البيئية والأمنية العالمية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وحدات مخصصة لنقل الحاويات والسيارات.

تطوير البنية التحتية للنقل النهري، من خلال:

إنشاء موانئ وأرصفة نهرية حديثة.

تطبيق أنظمة حديثة لإدارة وتشغيل النقل النهري.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنفيذ خطة تطوير النقل النهري، بما يحقق الاستفادة القصوى من نهر النيل في تعزيز منظومة النقل المستدام في مصر.

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