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"القابضة للكهرباء"تنظم ندوة تثقيفية وتوعية للعاملين بـ"الوادي الجديد"

03:00 ص الأحد 09 مارس 2025
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    القابضة للكهرباء تنظم ندوة تثقيفية
  • عرض 5 صورة
    القابضة للكهرباء تنظم ندوة تثقيفية
  • عرض 5 صورة
    القابضة للكهرباء تنظم ندوة تثقيفية
  • عرض 5 صورة
    القابضة للكهرباء تنظم ندوة تثقيفية
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كتب- محمد صلاح:
نظم قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة ندوة توعيه للعاملين بقطاع كهرباء الوادي الجديد لرفع الوعي الثقافي لدي العاملين للحد من المخاطر ووقوع الاصابات وتأمين بيئة العمل.

وحاضر بالندوة المهندس حماده سمير حامد مدير عام السلامة والصحة المهنية والبيئة بالشركة القابضة في حضور كل من المهندس ياسر عمر رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد و رؤساء الهندسات وتضمنت الندوة تعريف العاملين بأسباب الحوادث بالشركات خلال الأعوام السابقة لتجنب تكرارها وكيفية تأمين بيئة العمل باستخدام نماذج التأمين المدرجة بتطبيق أمر الشغل الرقمي و نشر الوعي وثقافه السلامه والصحه المهنيه لتأمين العاملين والحفاظ علي العنصر البشري الذين هم القوام الأساسي للشركة.

جاء ذلك في إطار اهتمام توجبهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجددة وبمتابعة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء بإشراف ومتابعة من الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع نحو اتخاذ كافة الإجراءات والندوات اللازمة لرفع الوعي الثقافي للعاملين بالمواقع للحد من وقوع الحوادث وصحة تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية في مختلف المناطق التابعة للقطاع.

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ندوة تثقيفية القابضة للكهرباء الوادي الجديد
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