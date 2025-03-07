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أجواء دافئة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

09:11 م الجمعة 07 مارس 2025

الطقس

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت كالتالي:-

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