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وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر - صور

01:14 م الجمعة 07 مارس 2025
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    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (3)
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    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (4)
  • عرض 16 صورة
    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (6)
  • عرض 16 صورة
    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (7)
  • عرض 16 صورة
    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (1)
  • عرض 16 صورة
    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (8)
  • عرض 16 صورة
    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (2)
  • عرض 16 صورة
    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (11)
  • عرض 16 صورة
    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (12)
  • عرض 16 صورة
    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (13)
  • عرض 16 صورة
    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (9)
  • عرض 16 صورة
    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (10)
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    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (14)
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    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بالجامع الأزهر (15)
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: هاني رجب

أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، ضمن الاحتفالات بذكرى تأسيسه.

واستقبل الوزير والمحافظ لدى وصولهما، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الجندي الأمين لمجمع البحوث الإسلامية.

وأدى صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، الدكتور أتى خضر رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والدكتور وليد أبو العينين مدير أمن مشيخة الأزهر.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تنطلق من بعد صلاة الجمعة مباشرة، وتستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، إضافة إلى عدد من الكلمات الرسمية التي يلقيها كبار علماء وقيادات الأزهر بهذه المناسبة، وفيلم عن تاريخ الجامع الأزهر، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين.

كان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إبراهيم صابر محافظ القاهرة صلاة الجمعة الجامع الأزهر
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