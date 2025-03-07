إعلان

بدء توافد الصحفيين لمقر النقابة استعدادًا للجمعية العمومية - صور

01:01 م الجمعة 07 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بدء توافد الصحفيين لمقر النقابة استعدادًا للجمعية العمومية (1)
  • عرض 7 صورة
    بدء توافد الصحفيين لمقر النقابة استعدادًا للجمعية العمومية (5)
  • عرض 7 صورة
    بدء توافد الصحفيين لمقر النقابة استعدادًا للجمعية العمومية (3)
  • عرض 7 صورة
    بدء توافد الصحفيين لمقر النقابة استعدادًا للجمعية العمومية (7)
  • عرض 7 صورة
    بدء توافد الصحفيين لمقر النقابة استعدادًا للجمعية العمومية (6)
  • عرض 7 صورة
    بدء توافد الصحفيين لمقر النقابة استعدادًا للجمعية العمومية (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

تصوير: هاني رجب:

بدأ صباح الجمعة، توافد الصحفيين إلى مقر نقابتهم بوسط البلد للمشاركة في الاجتماع العادي للجمعية العمومية، الذي دعا إليه مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، وذلك وفقًا لأحكام المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددًا من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تشمل:

التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.

استعراض تقرير مجلس النقابة حول أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، واعتماده رسميًا.

مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.

دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء والمسائل المطروحة من قبل مجلس النقابة.

إجراء انتخابات لاختيار النقيب الجديد و6 من أعضاء المجلس، على أن تُجرى جولة إعادة على منصب النقيب، حال عدم حسمه من الجولة الأولى، يوم السبت 8 مارس من الساعة الثالثة إلى السابعة مساءً.

بحث أي قضايا عاجلة قد تطرأ بعد توجيه الدعوة للجمعية العمومية، وفقًا لما يراه مجلس النقابة.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد ارتفاع الحرارة

قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين

كيف يمكن تعديل جرعات الأدوية خلال شهر رمضان؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توافد الصحفيين الصحفيين خالد البلشي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس تدعو للنفير لمواجهة مخططات تهويد المسجد الإبراهيمي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟