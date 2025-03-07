بدء توافد الصحفيين لمقر النقابة استعدادًا للجمعية العمومية - صور

كتب- أحمد الجندي:

تصوير: هاني رجب:

بدأ صباح الجمعة، توافد الصحفيين إلى مقر نقابتهم بوسط البلد للمشاركة في الاجتماع العادي للجمعية العمومية، الذي دعا إليه مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، وذلك وفقًا لأحكام المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددًا من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تشمل:

التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.

استعراض تقرير مجلس النقابة حول أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، واعتماده رسميًا.

مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.

دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء والمسائل المطروحة من قبل مجلس النقابة.

إجراء انتخابات لاختيار النقيب الجديد و6 من أعضاء المجلس، على أن تُجرى جولة إعادة على منصب النقيب، حال عدم حسمه من الجولة الأولى، يوم السبت 8 مارس من الساعة الثالثة إلى السابعة مساءً.

بحث أي قضايا عاجلة قد تطرأ بعد توجيه الدعوة للجمعية العمومية، وفقًا لما يراه مجلس النقابة.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد ارتفاع الحرارة

قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين

كيف يمكن تعديل جرعات الأدوية خلال شهر رمضان؟