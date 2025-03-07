بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز في بني سويف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة بني سويف، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ العزب سالم.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "تعزيز الهوية ودورها في صناعة الحضارة”، بينما تتحدث الخطبة الثانية عن إبراز أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا العزيز.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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