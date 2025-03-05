إعلان

نشرة التوك شو| أصداء القمة العربية بالقاهرة.. وكواليس أزمة ريهام سعيد بلبنان

12:54 ص الأربعاء 05 مارس 2025

القمة العربية الطارئة بالقاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أحمد موسى: القمة العربية حققت كافة الأهداف المرجوة

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تبذل جهودًا كبيرة منذ بداية الأزمة الفلسطينية لحماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن القمة العربية الطارئة حققت كافة الأهداف المرجوة
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الخطة المصرية تقدم رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية ستواصل خطة إعادة إعمار غزة، مع منع تهجير الفلسطينيين، بعد اعتمادها من كل المشاركين في القمة العربية العاجلة حول فلسطين.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"وقّعت على أوراق رغمًا عني".. ريهام سعيد تكشف كواليس احتجازها في لبنان

كشفت الإعلامية ريهام سعيد كواليس ما حدث معها الأسبوع الماضي خلال احتجازها في لبنان.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى القمة العربية فلسطين إعمار غزة ريهام سعيد لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية بسبب الطقس السيئ
أمطار رعدية.. طقس خامس أيام رمضان في القاهرة الكبرى
صحتك في رمضان| 4 فئات ممنوعة من تناول الجبن القريش على السحور.. اعرف الأسباب
عاجل| ننشر البيان الختامي للقمة العربية.. الموافقة على خطة مصر لإعمار غزة (23 بندًا)
"المداح" يتراجع و"أشغال شقة جدا" الأول.. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على "شاهد"