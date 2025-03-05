نشرة التوك شو| أصداء القمة العربية بالقاهرة.. وكواليس أزمة ريهام سعيد بلبنان

كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أحمد موسى: القمة العربية حققت كافة الأهداف المرجوة

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تبذل جهودًا كبيرة منذ بداية الأزمة الفلسطينية لحماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن القمة العربية الطارئة حققت كافة الأهداف المرجوة

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الخطة المصرية تقدم رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية ستواصل خطة إعادة إعمار غزة، مع منع تهجير الفلسطينيين، بعد اعتمادها من كل المشاركين في القمة العربية العاجلة حول فلسطين.

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"وقّعت على أوراق رغمًا عني".. ريهام سعيد تكشف كواليس احتجازها في لبنان

كشفت الإعلامية ريهام سعيد كواليس ما حدث معها الأسبوع الماضي خلال احتجازها في لبنان.

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