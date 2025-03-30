القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته وفروعه بالمحافظات ولجانه وأمانته العامة بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعين الله عز وجل أنّ يعيد هذه المناسبة الكريمة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعطاء وأنّ يوفقه ويعينه على القيام بمهامه لخدمة الوطن وحمايته وأن يعيدها على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.