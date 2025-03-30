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القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

09:21 م الأحد 30 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته وفروعه بالمحافظات ولجانه وأمانته العامة بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعين الله عز وجل أنّ يعيد هذه المناسبة الكريمة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعطاء وأنّ يوفقه ويعينه على القيام بمهامه لخدمة الوطن وحمايته وأن يعيدها على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار عيد الفطر المبارك
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