في محافظات الصعيد.. عروض فنية متنوعة لقصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر

كتب- محمد شاكر:

تشهد محافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بعيد الفطر المبارك تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنطلق مع عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية، بالنادي الرياضي بالغردقة، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء.

وتتواصل الفعاليات يوم الأربعاء مع احتفالية بقصر ثقافة الأقصر، تتضمن عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية، وآخر لفرقة الطفل الفنون الشعبية، بجانب عرض مسرح عرائس، وذلك في السابعة مساء.

وفي أسوان، يقدم فريق كورال الطفل عرضا فنيا على مسرح فوزي فوزي، يوم الخميس 3 أبريل في تمام الثامنة مساء.

أما قصر ثقافة قنا فيستضيف فيلمي "سيكو siko"، و"الصفا الثانوية بنات"، ضمن مشروع سينما الشعب، وذلك طوال أيام العيد، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بدءا من العاشرة صباحا، وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالمجان، احتفالا بعيد الفطر المبارك، ينفذ من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإشراف محمود عبد الوهاب، مدير عام الإقليم، والفروع الثقافية التابعة، بهدف نشر الثقافة والفنون في مختلف أنحاء مصر، وإضفاء أجواء البهجة على المواطنين.

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