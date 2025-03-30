الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفلسطيني للتهنئة بعيد الفطر

كتب- أحمد الجندي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث قدّم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة على مصر وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لهذه التهنئة، داعيًا الله أن يمنح الشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والاستقرار في دولته المنشودة.

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