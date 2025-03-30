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نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة

04:00 ص الأحد 30 مارس 2025
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    رياح محملة بالرمال الخفيفة
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    رياح شديدة
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    حركة لريح
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    حالة البحر_1
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    الكورنيش
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    رياح محملة برمال خفيفة
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    رياح
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    الشاطئ العام بمدينة طور سيناء
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الساعات المقبلة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة 27 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 27 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 24 درجة.

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