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وزير الكهرباء: الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.. وهذه خطتنا لصيف 2025

01:30 م الإثنين 03 مارس 2025

المهندس محمود عصمت

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كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، إنه تم خلال الفترة الماضية التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول في ملفات توفير الوقود والاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التي تم التوافق عليها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة جدول عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الطاقة المتجدة.

وأضاف وزير الكهرباء، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة تعد مُكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة وصديقة للبيئة.

وتابع وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجاوات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرًا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.

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