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مؤشرات على وجود أحياء تحت أنقاض ناطحة سحاب في بانكوك بعد الزلزال

01:50 م السبت 29 مارس 2025

زلزال

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بانكوك- (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام تايلندية اليوم السبت أن عمال الإنقاذ في بانكوك عثروا على مؤشرات بوجود أحياء تحت أنقاض مبنى شاهق الارتفاع في العاصمة بانكوك انهار بسبب زلزال قوي.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام عن السلطات قولها إن حوالي 15 شخصا محاصرون تحت الأنقاض في مجموعات تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أشخاص.

وقال سورياتشاي راويوان، مدير المنظمة الوطنية للإغاثة من الكوارث إن فرق الإنقاذ تحاول إحضار المياه والطعام لهم، طبقا لما ذكرته محطة إذاعة تايلاند بي.بي.إس.

ولكن بعض الناجين محاصرون على عمق عدة أمتار تحت سطح الأرض.

وأضاف راويوان: "لدينا حوالي 72 ساعة لمساعدتهم لأن هذا هو الوقت التقريبي، الذي يمكن أن يبقى فيه الشخص حيا بدون مياه وطعام".


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