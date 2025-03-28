أنشطة متنوعة لأطفال "أهالينا" ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة

كتب- محمد شاكر:

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الأنشطة الثقافية بالمجتمعات السكنية الجديدة، في الفعاليات التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة أهالينا، وذلك في إطار المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

شهد الفعاليات حضور د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائب أحمد إسماعيل، والنائب د. شريف الورداني، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة.

تضمنت الفعاليات التي نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، حوارا ثقافيا توعويا قدمته د. جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي، تناول القيم الاجتماعية المرتبطة بالإفطار الجماعي، وأهمية التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز الروح المعنوية للأطفال وتنمية إحساسهم بالانتماء للوطن والمجتمع.

وعلى المستوى الفني، شهد اليوم مجموعة من العروض المتميزة التي تفاعل معها الأطفال بحماس، حيث قدم عرض التنورة للفنانين سمير محمد ومحمد أسامة، إلى جانب عرض للإنشاد الديني أضفى أجواء روحانية على الفعالية، كما قدم فريق عرائس "أجيال" فقرات ترفيهية متنوعة.

وفي الجانب الإبداعي، تم تنفيذ عدد من الورش الفنية التي شارك فيها الأطفال، من بينها ورشة "تصميم السبحة والميداليات" بأشكال فانوس رمضان، والتي تم توزيعها كهدايا للأطفال، إضافة إلى ورشة "ليلة في حب مصر"، التي عبر خلالها الأطفال عن حبهم للوطن من خلال رسومات للنيل والأهرامات وعلم مصر، كما تضمنت الأنشطة ورشا لتصميم الإكسسوارات والماسكات من الفوم، إلى جانب تنفيذ سبح من الخرز بإشراف الفنانين رضوان علي رضوان وسهام محمد عبد السميع، بالإضافة إلى ورش الرسم والتلوين احتفالا بعيد الفطر نفذها وليد سعد ومروة إبراهيم، كما شارك الفنان إبراهيم عبد المنعم في رسم الوجوه بأشكال مبهجة.

نفذت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع جهاز أهالينا برئاسة المهندس عمرو مجدي، وجاءت في إطار حرص وزارة الثقافة على تقديم أنشطة ثقافية وفنية تعزز القيم الإيجابية وتوفر بيئة داعمة لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال في المجتمعات السكنية الجديدة.

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