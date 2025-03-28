إعلان

4 صور جوية ليلية للجامع الأزهر في ليلة 28 رمضان

01:05 ص الجمعة 28 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    4 صور جوية ليلية للجامع الأزهر في ليلة 28 رمضان (4)
  • عرض 4 صورة
    4 صور جوية ليلية للجامع الأزهر في ليلة 28 رمضان (3)
  • عرض 4 صورة
    4 صور جوية ليلية للجامع الأزهر في ليلة 28 رمضان (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

نشرت صفحة الأزهر الشريف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الصور الجوية الليلية للمصلين خلال تواجدهم في المسجد.

وشهد الجامع الأزهر الشريف، زحامًا كبيرًا من المصلين في ليلة الثامن والعشرين من رمضان 1446 هجرية.

كما تنقل صفحة الأزهر الشريف، شعائر صلاة التهجد ليلة 28 رمضان 1446 هـ، عبر خاصية البث المباشر.

اقرأ أيضًا:

الصحة: وفاة 6 وإصابة 28 شخصًا جراء غرق غواصة بالبحر الأحمر

الرئيس السيسي ونظيره السيراليوني يطالبان بحصول أفريقيا على عضوية دائمة بمجلس الأمن

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأزهر الجامع الأزهر صلاة التهجد ليلة الثامن والعشرين من رمضان رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان