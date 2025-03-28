4 صور جوية ليلية للجامع الأزهر في ليلة 28 رمضان

كتب- محمد نصار:

نشرت صفحة الأزهر الشريف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الصور الجوية الليلية للمصلين خلال تواجدهم في المسجد.

وشهد الجامع الأزهر الشريف، زحامًا كبيرًا من المصلين في ليلة الثامن والعشرين من رمضان 1446 هجرية.

كما تنقل صفحة الأزهر الشريف، شعائر صلاة التهجد ليلة 28 رمضان 1446 هـ، عبر خاصية البث المباشر.

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