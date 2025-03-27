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محافظ القاهرة يستقبل وفد بيت العائلة المصرية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر

03:25 م الخميس 27 مارس 2025

محافظ القاهرة يستقبل وفد بيت العائلة المصرية

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كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفد بيت العائلة المصرية والذي ضم الدكتور محمد أبو زيد الأمير المنسق العام لبيت العائلة المصرية ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والقس ارميا مكرم كاهن كنيسة مارجرجس الساحل مقرر مساعد لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، والراهب القس سيدراك افامينا، والقس موسى تامر كاهن كنيسة القيامة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، كما حضر اللقاء اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام لمحافظة القاهرة.

وثمن محافظ القاهرة، خلال اللقاء دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التي يقوم بها.

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محافظ القاهرة وفد بيت العائلة المصرية عيد الفطر
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