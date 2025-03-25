مفتي الجمهورية يصل ماسبيرو قبيل احتفالية إذاعة القرآن الكريم

كتب-محمد سامي:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، بمبنى الإذاعة والتلفزيون، وذلك قبيل بدء احتفالية الهيئة بالعيد ٦١ لتأسيسها.

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم قد بدأت البث في ٢٥ مارس عام ١٩٦٤، وعبر عقود انطلاقها نجحت الإذاعة في تقديم عمالقة القراء، الذين قادوا المدرسة المصرية في التلاوة تجويداً وترتيلاً، لتصبح لاحقاً واحدة من أكثر الإذاعات استماعاً على مستوي العالم.

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