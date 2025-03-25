افتتاح المتحف المصري الكبير.. التنمية المحلية تبحث مع الشركة المتحدة استعدادات الاحتفالية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة محافظي الفيوم والإسكندرية والقاهرة، والجيزة وجنوب سيناء وأسوان، ونواب محافظي مطروح والأقصر، بحضور المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة.

شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المحافظات في اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير والفعاليات التي سيتم تنظيمها في عدد من محافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لخروج هذه الاحتفالية بصورة تليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية وبصفة خاصة الفعاليات التي ستشهدها بعض المواقع في المحافظات، مشيرة إلى أهمية بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات الخاصة في هذا الشأن لتكون تلك المواقع على أعلى مستوى خاصة مع اقتراب موعد الاحتفالية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة المتحدة، شرحًا حول أهم الرسائل المستهدف تحقيقها من الاحتفالية وخاصة الفعاليات التي سيتم تنظيمها بالمحافظات والترويج للمقاصد السياحية المصرية لجذب أكبر عدد من السياح الوافدين وإبراز إسهامات الحضارة المصرية ودورها التاريخي في بناء الإرث الحضاري العالمي.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المهام المطلوبة وتقديم كل الدعم من المحافظات والقيام بالتنسيقات المطلوبة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والوزارات والجهات المعنية.

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