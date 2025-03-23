11 صورة من تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة.

وكرمت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، حيث تم منح شهادة التقدير لكل من إلهام إبراهيم نور، محافظة البحر الأحمر، الأولى على مستوى الجمهورية، ومنى نجار سليمان، من محافظة أسوان في المركز الثاني، وفي المركز الثالث على مستوى الجمهورية، شربات فهمي عمار، من محافظة أسيوط.

كما تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات: هانم مصطفى عبد الفتاح، الأم المثالية لمحافظة دمياط، حنان محمد عبد الحليم لمحافظة القاهرة، منى الشحات إبراهيم لمحافظة البحيرة، هناء مكرم رمضان لمحافظة الغربية، رنده سمير مسعد لمحافظة بورسعيد، سامية طاهر على لمحافظة الإسكندرية، رجاء عدلي فتح الله لمحافظة قنا، ليلى عبد العاطي عبد الحميد لمحافظة الإسماعيلية، زينب عبد المطلب أحمد لمحافظة جنوب سيناء.

وشمل التكريم: منال بكرى أبو الليل لمحافظة بني سويف، علية معوض أحمد لمحافظة القليوبية، أحلام صابر عبد الحليم لمحافظة سوهاج، مريم محمد علي لمحافظة الأقصر، إفراج مصطفى محمود لمحافظة شمال سيناء، منال عبد الحميد أحمد لمحافظة الوادي الجديد، إلهام سمير بسام لمحافظة الشرقية، آمال عبد الرحيم مصلحي لمحافظة المنوفية، سحر حسني منصور لمحافظة كفر الشيخ، إيمان أحمد رشوان لمحافظة الفيوم، هانم فتحي أحمد لمحافظة الدقهلية، مريم أحمد محمود لمحافظة السويس، سناء فؤاد إلياس لمحافظة المنيا، وفاء عبد القادر حسن لمحافظة مرسى مطروح، ماجدة ناصف محمد لمحافظة الجيزة.

وتم كذلك تكريم الأم لابن من ذوي الإعاقة، سميرة شعبان حسن، من محافظة شمال سيناء، وفوزية طه علي كأم بديلة كافلة من محافظة دمياط، وسناء بشاري محمد أم شهيد شرطة، وفريال عبد الرحمن الغرابلي أم شهيد قوات مسلحة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم أمهات مثاليات من داخل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكريم المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومها هلالي، مستشار فني وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، وأماني عبد الفتاح، وذلك تقديرًا لمجهوداتهن.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بهذا الاحتفال السنوي لوزارة التضامن الاجتماعي، ناقلة تحيات رئيس الجمهورية وفخره الشديد بهن وكفاحهن، مشيرة إلى أن الأمهات المثاليات تمثلن 31 تاجًا على رأس مصر حملن عقودًا من العطاء، حيث يتزين اليوم مبنى وزارة التضامن الاجتماعي بهن، فكل أم مثالية، هي عنوان لصبر شعب، وكرامة وطن، ومستقبل نستحقه.

وأكدت: في هذا اليوم تجتمع فيه قصص الأمومة البطولية مع قصص هذا الوطن العظيم، حيث عيد المرأة يلتقي بعيد الأم، نقف جميعًا لنحتفل ليس فقط بأمهات مثاليات، بل بقيم مثالية شكلت ضمير هذا الوطن، مشيرة إلى أن الاحتفال بعيد الأم والذي بدأ منذ دعوة الكاتب الصحفي مصطفى أمين يعد مناسبة لكل المجتمع المصري بكل فئاته وطوائفه للاعتراف بفضل الأم ومكانتها، وتعد وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها اختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وبدأ هذا التقليد منذ منتصف الستينيات، لكنه ترسخ وانتظم بشكل سنوي منذ أواخر السبعينيات، وأصبح حدثًا وطنيًا.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الوزارة تقوم بفتح باب الترشح للأمهات المثاليات من مختلف المحافظات وفق معايير تشمل التضحية، العطاء، تعليم الأبناء، وتحقيق قصص نجاح رغم التحديات، ويتم اختيار أم مثالية لكل محافظة، إلى جانب أم مثالية على مستوى الجمهورية، وأمهات مثاليات لفئات خاصة مثل الأم البديلة، أم من ذوي الإعاقة، أم لابن من ذوي الإعاقة، أم لشهيد، وغيرها.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الاحتفال هذا العام يتواكب أيضًا مع مرور 10 أعوام على بدء أهم برنامج للدعم النقدي في تاريخ مصر صنعته أيدي مصرية خالصة، أثبتت أن العدالة ممكنة، والتمكين ليس حلمًا بل واقعًا نعيشه كل يوم، فـ "تكافل وكرامة" لم يكن برنامجًا فقط، بل قصة مصرية خالصة من الإصرار والأمل، بلغت في 10 سنوات ما لم تحققه كل برامج الدعم في 50 عامًا، ووصل لأكثر من 7.7 ملايين أسرة، 75% منهن سيدات، و3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج عقب تحقيق تحسن أو تغير في استحقاقها معظمها تحسنت ظروفها المعيشية، وهناك 1.5 مليون فتاة تم دعمهم في التعليم هذا العام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تكافل وكرامة ليس المسار الوحيد لدعم المرأة المصرية، فمن خلال وزارة التضامن الاجتماعي هناك 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة لـ 673 ألف مستفيدة، وهناك 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لصالح 409 ألف مستفيدة بأحكام نفقة وأكثر من مليون سيدة حصلن على تمويل لمشروعات صغيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهناك أيضًا 15 ألف رائدة مجتمعية تقوم برفع الوعي على أرض مصر.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: في هذه الاحتفالية ترتفع قيم الوفاء والتضحية وتتشابك أيادي الأمهات وأبنائهن وبناتهن يتذكرن معا رحلة الكفاح التي تكللت بالنجاح".

من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالحضور والمشاركة في حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية مع الدكتورة مايا مرسي والمستشارة أمل عمار.

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهنئة لجميع الأمهات المثاليات، قائلة: "كنت قبل كده بكرم الأم المثالية عن محافظة دمياط فقط خلال منصبي السابق كمحافظ لدمياط، ودلوقتي سعيدة بتكريم جميع الأمهات المثاليات بالمحافظات".

وأضافت الدكتورة منال عوض: "نقدر عطاء جميع الأمهات ونفخر بأمهات وعظيمات مصر في مختلف المحافظات".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن وراء كل أم مثالية قصة عظيمة وتضحيات كبيرة قدمتها لأسرتها، واختتمت كلمتها: كلكن عظميات وعلى راسنا من فوق وتستحقون التكريم.

وقالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة: نحتفي جميعًا بأعظم ما أنجبت هذه الأمة، وهي الأم المصرية، التي كانت ولا تزال رمزًا للعطاء والتضحية بلا حدود، مضيفة أن عيد الأم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو وقفة إجلال واحترام لكل أم حملت على عاتقها مسؤولية تربية الأجيال، وتحملت المشاق من أجل أن تمنح أبنائها مستقبلًا مشرقًا.

وأشارت إلى أن اختيار الحادي والعشرين من مارس ليكون عيدًا للأم لم يكن مصادفة، بل جاء متزامنًا مع بداية فصل الربيع، ذلك الفصل الذي يرمز إلى التجدد والنماء، تمامًا كما تمنح الأم الحياة لأبنائها وترعاهم ليكبروا أقوياء.

ووجهت المستشارة أمل عمار، التحية لكل الأمهات، بصفة عامة، وخصت بالتقدير الأمهات المثاليات اللواتي قدمن أروع النماذج في الصبر والكفاح، واستطعن رغم التحديات أن يربين أجيالًا ناجحة ومؤثرة في المجتمع، فالأم المثالية ليست فقط من اجتهدت في تربية أبنائها، بل هي التي غرست فيهم القيم والمبادئ النبيلة، وعلمتهم حب الوطن، والإصرار على النجاح، والقدرة على العطاء دون انتظار مقابل.

وأكدت رئيسة المجلس، أن الاحتفال بهذا اليوم يعكس مدى التقدير الذي يكنه المجتمع للأم، فهو ليس مجرد لحظة فرح، بل هو اعتراف بأهمية دورها في بناء الأجيال، فالأم هي المدرسة الأولى، وهي التي تصنع الإنسان القادر على العطاء والنجاح، مستطردة: اليوم، نقف جميعًا احترامًا لكل أم مصرية عظيمة، لكل من تحملت المشقة، وسهرت الليالي، وضحت براحتها من أجل أبنائها.

وأضافت أن الأم هي قلب المجتمع النابض، وحجر الأساس لكل نهضة وتنمية، ومن دونها لن يتحقق أي تقدم أو ازدهار، متابعة: تحية تقدير وإجلال لكل أم مصرية، لكل امرأة تحملت وصبرت وأعطت بسخاء أنتن شعلة الحياة، ونبراس الأمل، وأساس المستقبل، كل عام وأمهات مصر بخير، ومصر دائمًا بأمهاتها قوية ومضيئة بمستقبلها المشرق.

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