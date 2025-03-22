وزير الدفاع: قفزات متلاحقة في نظم التدريب والتسليح بكل الأفرع الرئيسية

كتب- محمد سامي:

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات حرس الحدود والمظلات والصاعقة تناول وجبة الإفطار وذلك بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين، مؤكدًا أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات متلاحقة في نظم التدريب والتسليح بكل الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين الحدود الاستراتيجية للدولة كافة.

وأشار إلى أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات المحتملة، وأن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية والعطاء من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

كما أوصى القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تُسند إليها تحت مختلف الظروف.

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