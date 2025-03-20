كيف تحصل على المضاد الحيوي بطريقة صحيحة في رمضان؟

كتب - أحمد جمعة:

يعد المضاد الحيوي من الأدوية الأساسية في علاج الالتهابات البكتيرية، لكن تناوله خلال شهر رمضان قد يثير تساؤلات حول كيفية الالتزام بجرعاته المقررة دون التأثير على الصيام.

فبين مَن يتجنب الدواء خوفًا من الإفطار، ومَن يتناوله بطريقة غير صحيحة تقلل من فعاليته، تبرز الحاجة إلى معرفة الإرشادات الطبية السليمة.

واستعرضت هيئة الدواء المصرية، الطريقة الصحيحة لاستخدام المضادات الحيوية خلال رمضان، وأهم النصائح التي تضمن تحقيق أقصى استفادة علاجية مع الحفاظ على الصيام.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن نصائح استخدام المضاد الحيوي في رمضان تشمل:

* تعديل جدول الأدوية مع طبيبك بشكل يتناسب مع أوقات الإفطار والسحور.

* التعرف من الطبيب على الآثار الجانبية المحتملة وكيفية التعامل معها أثناء الصيام.

* من المهم للغاية الالتزام بنفس المواعيد والجرعة كل يوم لكي يكون العلاج فعالا ولا يحدث مقاومة للبكتيريا

* اسأل الطبيب أو الصيدلية عن أفضل طريقة لتناول الدواء؛ لأن هناك بعض أنواع المضادات الحيوية يتم الحصول عليها مع الأكل، وهناك أنواع أخرى يحصل عليها المريض "على معدة فاضية".

وأوضحت الهيئة أنه لكي يعمل المضاد الحيوي بكفاءة، يجب الاهتمام بعدد من الأمور منها:

* اشرب مياه باستمرار بعد الإفطار لكي تساعد على الامتصاص

* تناول الأكل الصحي

* لا توقف العلاج فجأة حتى لو شعرت بتحسن

* لا تحصل على مضاد حيوي من نفسك بدون استشارة الطبيب حتى لو شعرت بأي أعراض غير طبيعية، وتحدث إلى الطبيب على الفور.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة حدوث أي آثار جانبية بسبب الأدوية، يُنصح بإبلاغ مركز اليقظة الصيدلية على الخط الساخن 15301 لضمان سلامتك.

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