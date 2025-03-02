وزير الري: المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه

كتب- محمد نصار:

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائي، وتحصل 21 دولة من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة - أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان - في بلدان تعاني من ندرة المياه.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA) الدكتور خالدون كاشمان، لبحث تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والجمعية في مجال إدارة المياه، وآليات ومجالات التعاون بين جهات الوزارة المختلفة والمنظمة في مجال التدريب ونقل الخبرات.

ونقل كاشمان الدعوة الموجهة للدكتور هاني سويلم من وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبوالسعد للمشاركة في أسبوع المياه العربي السابع، والمزمع عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو القادم.

وقال سويلم إن العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة إلى تغير المناخ والذي ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذي ضرب ليبيا الشقيقة أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال الشقيقة، ما أسفر عن مقتل ونزوح المئات والتسبب في خسائر مادية جسيمة، كما لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياه فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب.

وأضاف أن مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي.. مشيرا إلى حرص وزارة الري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول: الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، العراق، تونس، فلسطين، لبنان، والمغرب.

وأشاد الوزير بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة".