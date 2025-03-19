مدبولي: الغارات الإسرائيلية على غزة تهديد لعودة التصعيد بالمنطقة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الغارات الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة تعد تهديدا لعودة التصعيد بالمنطقة.

وأعرب في مؤتمر صحفي الأربعاء، عن أسفه لسقوط عددا من الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية، مؤكدا أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

وأِشار إلى أن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة خلال حفل إفطار القوات المسلحة.

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