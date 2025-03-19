إعلان

مدبولي: الغارات الإسرائيلية على غزة تهديد لعودة التصعيد بالمنطقة

04:44 م الأربعاء 19 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الغارات الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة تعد تهديدا لعودة التصعيد بالمنطقة.

وأعرب في مؤتمر صحفي الأربعاء، عن أسفه لسقوط عددا من الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية، مؤكدا أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

وأِشار إلى أن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة خلال حفل إفطار القوات المسلحة.

اقرأ أيضًا:

موعد عيد الفطر.. بيان مهم من مركز الفلك برؤية هلال شوال وتحذير من التوهم البصري

أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

ننشر الشروط العامة للقبول بالتطوع في القوات المسلحة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي الغارات الإسرائيلية غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع بنك القاهرة
"توتا" ضيف مقلب رامز جلال.. معلومات عن الفنان محمد عبد الرحمن
الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟