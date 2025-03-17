وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية بتوفير منظومة متكاملة وشاملة -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها لم تسمع الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائمًا الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرةً إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن هناك تكاملًا بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدةً أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة أمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.