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"الصحة": انتظام العمل بـ"إدارة التكليف" واستمرار تقديم الخدمات كالمعتاد (صور)

01:06 م الأحد 16 مارس 2025
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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم خدماتها للجمهور بشكل طبيعي، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

كان الدكتور خالد عبدالغفار قد وجه بنقل خدمات الإدارة العامة للتكليف إلى ديوان عام الوزارة بوسط البلد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع، وذلك عقب الحريق الذي اندلع فجر الجمعة في أكشاك غير تابعة للوزارة بمحيط مبنى المعامل المركزية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل بسلاسة في المقر الجديد بديوان عام الوزارة بوسط البلد، دون أي تأثير على سير الخدمات المقدمة.

كما شددت الوزارة على أن جميع المعاملات المتعلقة بالتكليف تتم في مواعيدها المحددة، دون أي تأخير أو تغيير في الإجراءات المعتمدة.

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إدارة التكليف وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار
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