احتفالًا باليوم العالمي للكلى.. إضاءة مبنى وزارة الصحة باللونين الأزرق والأحمر

كتب- أحمد جمعة:

أضاءت وزارة الصحة والسكان مبنى ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة باللونين الأزرق والأحمر، بمناسبة اليوم العالمي للكلى.

وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي تأكيدًا على التزامها بتعزيز صحة الكلى للجميع، من خلال التوعية والتشجيع على الفحص الدوري، واتباع نمط حياة صحي للوقاية من أمراض الكلى.

جاء ذلك ضمن مبادرة أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، والمؤسسة الوطنية للكلى، لنشر الوعي بأهمية الوقاية من أمراض الكلى والكشف المبكر عنها.

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