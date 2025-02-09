الصحة: ختان الإناث "تشويه للأعضاء التناسلية"

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن ختان الإناث هو تشويه للأعضاء التناسلية، وليس عملية تجميلية.

يأتي ذلك في منشور توعوي ضمن حملته الإعلامية التي دشنتها وزارة الصحة، تحت شعار "احميها من الختان" للتحذير من ختان الإناث، ما أثار تفاعلًا واسعا على منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة أنه "في الختان، يتم الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث".

وحذرت من مضاعفات واسعة لختان الإناث على رأسها:

* نزف شديد

* التهابات حادة

* آثار نفسية

* ناسور بولي أو شرجي

* صدمة عصبية قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات

وأشارت وزارة الصحة إلى أن لختان الإناث مضاعفات على المدى البعيد، تشمل:

* عدم القدرة على الإنجاب

* أضرار للجنين أثناء عملية الولادة (زيادة نسبة حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي والحاجة للرعاية المركزة)

* تعسر عملية الولادة

* زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة

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