عبدالله رشدي: "لا أريد صنع كوكتيل.. وكلامي واضح والعيب في من لا يفهمه"

كتب- محمد أبو بكر:

أكد عبدالله رشدي، إمام وخطيب وباحث في شؤون الأديان والمذاهب، ردًا على السؤال :"البعض يقول قطعًا بأن كلام الله عز وجل عربي مبين ومبين عند الرسول صلى الله عليه وسلم"، قائلًا: "هذا كلام خطأ، فالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، من أول سورة الفاتحة حتى آخر سورة الناس، وهو معجز، متعبد بتلاوته، مكتوب في المصاحف، ومتلو بالألسنة".

رفض اتهامه بإمساك العصا من المنتصف

في سياق حديثه، أوضح "رشدي"، أن نيته يعلمها الله وحده، نافيًا تهمة "إمساك العصا من المنتصف" التي يوجهها إليه البعض، وقال: "من يدعي أنني أمسك العصا من المنتصف لا يدري ولا يفقه ما أقول، وإن كان في الأمر عيب، فهو فيه وليس فيّ، فكلامي واضح ولا لبس فيه".

دعوة لاحترام التعددية الفكرية

وأكد رشدي أن بعض المتعصبين من مختلف الأطراف يرفضون إيجاد مساحة مشتركة للنقاش، مضيفًا: "أقول دائمًا إن ما يمكن أن نلتقي عليه، فلنلتقِ فيه، وما فيه خلاف، فكل إنسان يتمسك بمنهجه وما يراه صوابًا".

وتابع رشدي حديثه قائلًا: "أنا لا أريد أن أعمل كوكتيل كما يفهم البعض، لكن هناك مدارس متباينة وأفكار متباينة، وعلى الجميع أن يحترم بعضهم بعضًا".

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