القرآن يذكر القلوب القاسية.. مفاتيح التطهر والتقرب إلى الله

كتب- محمد أبو بكر:

قدم الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، مجموعة من النصائح الهامة والتوجيهات المستمدة من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، التي تساعد في جعل القلب نظيفًا وقويًا ومتصلاً بالله.

أنواع القلوب التي ذُكرت في القرآن

وتحدث "نجم"، خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، عن أنواع القلوب التي ذُكرت في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة "في قلوبهم مرض"، وفي سورة الأحزاب "الذي في قلبه مرض"، وهي قلوب مليئة بالحقد والغل والشهوات.

كما أشار إلى أن القرآن يذكر أيضًا القلوب القاسية، مثلما في قوله تعالى: "ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة"، كما أن هذه القلوب لا تنتفع بالقرآن أو المواعظ، بل تظل قاسية حتى في تعاملها مع الله ومع الآخرين.

القلب السليم

كما تحدث نجم عن القلب السليم، الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم: "وإن من شيعته لإبراهيم"، وهو القلب الذي خالي من الحقد والحسد والبغضاء.

وأكد نجم أن القلب السليم هو أساس العمل الصالح، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله"، موضحًا أن النية في القلب هي ما تحدد قيمة الأعمال التي يقوم بها المسلم، سواء كانت صومًا أو صلاة أو صدقة.

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