كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تحديث أرقام التواصل الخاصة بتلقي بلاغات المواطنين بخصوص الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء.

وأوضحت المحافظة، أن المواطنين يمكنهم الآن التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات عبر الأرقام الجديدة لمبنى الديوان العام الجديد، وهي كالتالي:

- ٣٣٤٦٥٠٤٨

- ٣٣٤٦٥٠٤٦

كما أكدت المحافظة، أنه سيتم الإعلان عن باقي الأرقام في وقت لاحق، وذلك بهدف تسهيل التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسرع وقت ممكن.

وجاء تعديل تحديث أرقام البلاغات الخاصة بالمواطنين، بعد نقل مبنى ديوان عام محافظة الجيزة إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.

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