رمضان 2025.. عدد أيام الإجازات في الشهر الكريم

كتب- محمد أبو بكر:

يترقب المسلمون حول العالم موعد شهر رمضان 2025، حيث يُعد هذا الشهر الفضيل فرصة للتقرب إلى الله من خلال الصيام والعبادات.

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت، 1 مارس 2025

موعد استطلاع الهلال

يتم استطلاع هلال شهر رمضان الكريم 2025، في 29 شعبان 1446هـ من قبل دار الإفتاء المصرية.

كم يومًا يتبقى على بداية شهر رمضان 2025؟

يتبقى أقل من 30 يومًا على حلول موعد أول أيام شهر رمضان 2025.

إجازات شهر رمضان 2025

جاءت إجازات شهر رمضان 2025 الأسبوعية، كما يلي:

- يوم السبت 1 مارس 2025

- يوم الجمعة 7 مارس 2025

- يوم السبت 8 مارس 2025

- يوم الجمعة 14 مارس 2025

- يوم السبت 15 مارس 2025

- يوم الجمعة 21 مارس 2025

- يوم السبت 22 مارس 2025

- يوم الجمعة 28 مارس 2025

- يوم السبت 29 مارس 2025

موعد إجازة عيد الفطر 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يوافق عيد الفطر للعام 1446، يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن يُصدر مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بعدد أيام الإجازة.

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