اضطراب الملاحة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 12 فبراير.

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري.

وحذرت الهيئة من استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 60 كم/ س، وارتفاع الأمواج 4 أمتار.

السبت 8 فبراير

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من الأحد إلى الأربعاء

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.