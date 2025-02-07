إعلان

اضطراب الملاحة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

08:00 ص الجمعة 07 فبراير 2025

اضطراب حركة الملاحة البحرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 12 فبراير.

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري.

وحذرت الهيئة من استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 60 كم/ س، وارتفاع الأمواج 4 أمتار.

السبت 8 فبراير

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من الأحد إلى الأربعاء

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

475958427_1022207543271146_1919885875770274626_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اضطراب الملاحة رياح شبورة مائية أمطار الأرصاد الجوية درجات الحرارة برودة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة