مصطفى بكري يهاجم إعلامي مصري بعد تحريضه ضد مصر

كتب- حسن مرسي:

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، أحد الإعلاميين المصريين، بعد موقفه ضد الدولة المصرية، معلقا: "هل يصح لإعلامي مصري أن يقول أن ترامب يعلم أن مصر دولة مش ديمقراطية، هل يعقل أن يبرر لأمريكا بهذه التصريحات؟".

تسائل بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "عارفين الكلام ده معناه إيه لما يطلع من تلفزيون يبث من مصر، ده يقول إن كافة التحركات الشعبية لرفض التهجير مجرد تمثيلية".

وتابع مقدم "حقائق وأسرار": "الإعلامي يقول الشعب مغلوب على أمره ومفيش مؤسسات ولا برلمان ولا دولة، حتى شايف إن الشعب ملوش رأي، هذا الكلام يمثل إهانة لرموز الدولة المصرية ويظهر أن الشعب المصري بلا رأي، وأن كافة التحركات الرافضة للتهجير غير حقيقية".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن "هل هذا الكلام يجوز أن يخرج من إعلامي معروف وشهير، وقناة مصرية، أين المجلس الأعلى للإعلام من هذا التحريض ضد مصر، يا سيادة الإعلامي مصر دولة مؤسسات من قبل نشأة أمريكا، ابلغ رد على ادعاءك أنك بتتكلم بحرية وتقول اللي أنت عايزه ومحدش وقفك، ما هي الديمقراطية في نظرك، ديمقراطية التجويع وحرب الإبادة، الديمقراطية هي العدل والوقوف مع الحق".

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