وزير العمل يسلم 10 شهادات تدريب مهني و24 عقد عمل ببني سويف

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كتب- محمد أبو بكر:

بدأ محمد جبران، وزير العمل، جولته اليوم الخميس في محافظة بني سويف، بلقاء مع نائب المحافظ، الدكتور بلال حبشي، داخل ديوان عام المحافظة، بحضور أحمد معوض، مدير المديرية، وعدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الزيارة، سلّم وزير العمل، ونائب المحافظ، 24 عقد عمل لذوي الهمم و10 شهادات لخريجي دورات تدريب مهني من مركز تدريب شرق النيل.

كما تم تسليم العربة المتنقلة التي تقدم تدريبات على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، بالإضافة إلى جوائز للمتفوقات من المتدربات، تمثلت في ماكينات خياطة لمساعدتهن في إقامة مشروعات صغيرة.

وفي كلمته خلال فعاليات تسليم العقود والشهادات، أكد الوزير جبران، جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي.

من جانبه، هنأ نائب محافظ بني سويف، أوائل الدورات وذوي الهمم المستفيدين من عقود العمل، مؤكدًا أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة في ملف التشغيل والتدريب.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرات في توفير فرص عمل حقيقية، لاسيما أن بني سويف شهدت خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، مما ساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة.

كما استعرض أحمد معوض، مدير مديرية العمل في بني سويف، جهود المديرية في توفير فرص العمل ودعم العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تعزيز علاقات العمل داخل المنشآت.

وفي ختام جولته، تفقد الوزير، مركز تدريب مهني شرق النيل، الذي تأسس في تسعينيات القرن الماضي على مساحة 7 أفدنة لتدريب شباب المحافظة على المهن المطلوبة في سوق العمل، حيث يضم المركز 13 ورشة متخصصة في العديد من المجالات.

وأكد الوزير، ضرورة الاستمرار في تطوير المركز، داعيًا الشباب للاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها.

كما تفقد الوزير، مصنع توشيبا العربي "الخط الجديد"، حيث التقى بإدارة المصنع والعمال، مشددًا على تشجيع الدولة للاستثمار وتعزيز علاقات العمل.

وأكد ضرورة تحفيز العمال على زيادة الإنتاج، حيث تجول في معرض لمنتجات الشركة، والذي يضم مجموعة من أحدث المنتجات الخاصة بتوشيبا العربي.

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