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إبراهيم عيسى عن تصريحات ترامب: لا وقت لمسك العصا من النص

10:42 م الأربعاء 05 فبراير 2025

إبراهيم عيسى

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب خلال المؤتمر الصحفي مع نتنياهو بمثابة قنبلة نووية أطلقها ترامب، قائلًا: "ما أطلقه ترامب ربما أدهش نتنياهو نفسه ووجهه كان عليه مشاعر من الإعجاب والإبهار والدهشة، وربما كان يعيش حلمًا وهو يقول سنطرد الفلسطينيين من غزة جميعهم وأمريكا تسيطر على غزة".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ترامب تحدث عن خطته في غزة وأنه لا مانع من وجود قوات أمريكية فيها ويعلن عن غزة كأنها ولاية امريكية تحت الإنشاء، مضيفًا: "الكل شعر بالذهول بما فيهم نتنياهو وهذا لا يتجاوز أحلام اليمين الإسرائيلي".

وتابع: "الموقف جاد جدًا ولا سبيل فيه لتخفيف حجم الموقف وما حدث من تصريحات لترامب هو أزمة حقيقة"، مؤكدًا أنه لا بديل عن إعلان الدول العربية أن حركة حماس منظمة إرهابية ولم يعد هناك وقت لسياسة إمساك العصا من المنتصف".

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