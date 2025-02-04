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الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء

07:41 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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القاهرة - أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 5 "مكرر"، الصادر بتاريخ 3 فبراير لسنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2025، بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم اعتبارًا من 2025/1/6 ولمدة 3 سنوات برئاسة اللواء السيد علي علي الغالي وعضوية كل من: رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، مدير إدارة التأمين والمعاشات، مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ثلاثة أعضاء عن وزارة الداخلية- يختارهم وزير الداخلية، عضوين عن وزارة التضامن الاجتماعي- يختارهما وزير التضامن الاجتماعي، عضو عن وزارة المالية- يختاره وزير المالية.

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صندوق تكريم الشهداء مجلس الوزراء
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