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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة المسيطرة خلال الساعات المقبلة

11:05 م الإثنين 03 فبراير 2025
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  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا، حذرت فيه من الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والعظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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